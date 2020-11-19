ولي العهد يعزي رئيس جمهورية غانا في وفاة الرئيس الأسبق

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا ، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز.





وقال ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة ، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه".