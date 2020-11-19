ولي العهد يعزي رئيس جمهورية غانا في وفاة الرئيس الأسبق

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:46 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
الفجر السعودي
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بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا ، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز.


وقال ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة ، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه".

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