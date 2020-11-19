وفاء عامر تحتفل بوصولها لمليوني متابع عبر "إنستجرام"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:44 م
وفاء عامر
وفاء عامر
فايقة محمد عادل
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احتفلت الفنانة وفاء عامر بوصولها لعدد كبير من المتابعين يصل إلى 2 مليون جنية.

ونشرت وفاء صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت : 2 مليون متابع ، شكراً جزيلاً لمحبتكم ، شكراً لإهتمامكم ، شكراً لدعمكم ، شكراً على تعليقاتكم ورسائلكم التى تحمل مزيد من الحب والإهتمام.

والحدير ذكره أن وفاء عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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