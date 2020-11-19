آسر ياسين يعلن عن عرض فيلم "من ظهر راجل" على شبكة نتفليكس

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلن الفنان آسر ياسين، عن عرض فيلم "من ظهر راجل" على شبكة "نتفليكس" وذلك عبر حسابه الشخصي من خلال خاصية "الاستورى" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث قام بنشر صورة له بصحبة الفنانة ياسمين رئيس، وكتب قائلا "العرض الأول لـ فيلم من ظهر راجل كان بمهرجان القاهرة السنيمائى عام 2016 من شاشة على Netflix.

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ" 100 وش" مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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