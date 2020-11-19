"أجهزة كهربائية وأدوات منزلية".. النيران تلتهم مخزن عروس بالصف

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني حريق إندلع في مخزن يحوي على منقولات عروس، من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية، بمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بمركز الصف جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع إطفاء الجنوب، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة الأولية عن نشوب الحريق في شقة بالطابق الأرضي اتخذتها عروس كمخزن للمنقولات والأجهزة استعدادا لزفافها.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه إثر حدوث ماس كهربائي، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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