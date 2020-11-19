ببدلة ملونة.. نوال الزغبي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة رسمي، حيث اعتمدت على بدلة ملونة، وعلقت قائلة"الحياة تكون أسهل عندما نتخلص من الناس السلبية بها".


يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغنيات متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد نشرها لصورة خادشه للحياء.. الجمهور لإبنته عمرو دياب: "لمي نفسك واعملي حاجه مفيدة"

منذ حوالي 4 ساعات

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ نصف ساعة

مرتضي منصور يطلق تصريحا جديدا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 7 ساعات

الأزمات تتوالى.. الأهلي يفقد نجمه أمام أبو قير بكأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ ساعتين

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ أقل من ساعتين

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

07:29 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»