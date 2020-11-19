إصابة مفاوض بالاتحاد الأوروبي بكورونا يعرقل محادثات البريكست

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
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قال "ميشيل بارنييه" كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الخميس، إنه اتفق مع نظيره البريطاني "ديفيد فروست" على تعليق المفاوضات لفترة قصيرة  بعد إصابة أحد المفاوضين الأوروبيين بفيروس كورونا".

وتابع "بارنييه" أن كلا الفريقين سيواصلان العمل مع الاحترام الكامل للمبادئ التوجيهية.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، لكن يجب على الجانبين التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية قبل انتهاء الفترة الانتقالية بنهاية العام الجاري.

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