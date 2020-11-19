كيفية الربح من عمليات الشراء واسترداد الأموال مع كاش باك موقع يجني Yajny

أنتهز الان فرصة عروض الكاش باك من يجني و قم بالربح من عمليات شرائك من المتاجر الالكترونية المختلفة ، يوفر موقع يجني احدث عروض جميع المتاجر الالكترونية المفضلة لدى جميع المستخدمين بالإضافة إلى امكانية الربح من عمليات الشراء و استرداد الأموال عن طريق خدمة الكاش باك أو الاسترداد النقدي المتوفرة في موقع يجني أحصل عليها الآن.

أقترب موسم التخفيضات الأشهر سنوياً في كل المتاجر الالكترونية ، وهو فرصة رائعة للتسوق عبر شبكة الإنترنت ، حيث يقدم خلال موسم التخفيضات أو ما يسمى عروض البلاك فرايداي أفضل تخفيضات العام على جميع عروض ومنتجات المتاجر الإلكترونية.

لكن مع موقع يجني يمكنك تحقيق ما هو أكبر من الحصول على خصومات وتخفيضات المتاجر الالكترونية المختلفة حيث يتيح لك موقع يجني فرصة الشراء من متجرك المفضل مع استرداد جزء من أموالك المدفوعة في كل عملية شراء من خلال خدمة الكاش باك أو الاسترداد النقدي المتاحة داخل موقع يجني …. تابع لمعرفة المزيد من المعلومات.

كيف تربح الأموال من عمليات الشراء في موقع يجني ؟

إذا كنت من محبي التسوق من شبكة الانترنت و تقوم بالعديد من عمليات الشراء لكل احتياجاتك واحتياجات عائلتك من خلال الانترنت وتحتاج إلى اكواد خصم هذا الموضوع مهم للغاية لك دعني أشرح لك كيف….

من الآن وبعد قراءة هذا الموضوع سوف تتمكن من جني الأموال من كل عملية شراء تقوم بها في اي متجر الكتروني على شبكة الانترنت .

موقع يجني يجعلك قادر على شراء كل احتياجاتك و احتياجات عائلتك من متجرك الالكتروني المفضل مع الحصول على جزء من أموالك المدفوعة في عملية الشراء من خلال خدمة الاسترداد النقدي أو ما يطلق عليه الكاش باك من موقع يجني.

تعد خدمة الكاش باك من موقع يجني هي الخدمة الأولى فى الشرق الاوسط للربح من عمليات الشراء من خلال المتاجر الإلكترونية، مع خدمة الاسترداد النقدي من موقع Yajny أو الكاش باك سوف تتمتع بتجربة شراء مميزة ومختلفة للغاية ، سوف تتمكن من الحصول على جميع العروض والتخفيضات إلى تصل إلى 70% على منتجاتك المفضلة واسترداد جزء من الأموال التي قمت بدفعها فى كل عملية شراء قمت بها داخل محفظتك في موقع يجني ، مع موقع يجني سوف تربح الاموال وتوفر لأسرتك جميع الاحتياجات من متجرك المفضل في نفس الوقت.

هل يمكنني ربح الاموال عند الشراء من أي متجر إلكتروني؟

نعم ، يمكنك الربح من جميع عمليات شرائك من أي متجر إلكتروني على شبكة الانترنت ولكن فقط عند استخدام المتجر الالكتروني من خلال حسابك داخل موقع يجني ، عند تسجيل حسابك في موقع يجني سوف تقوم بإنشاء محفظتك الالكترونية التي سوف تسجل لك نسبة ربح من كل عملية شراء تقوم بها في أي متجر إلكتروني ، كل ما عليك فعله فقط هو استخدام المتجر الالكتروني بعد التسجيل في موقع يجني والدخول اليه من خلال صفحة التحويل داخل يجني ، ومن الجدير بالذكر أنه عليك تمام التأكد من أنه قد تم تحويلك من موقع يجني إلى متجر الالكتروني المفضل لاستكمال عملية الشراء واحتساب نسبة ارباحك داخل محفظتك.

يمكن تحميل تطبيق يجني مجانًا و بكل سهولة عن طريق جوجل بلاي هنا أو ابل ستور هنا.

ما هي خطوات التسجيل الصحيحة في موقع يجني حتي يتم تفعيل خدمة الكاش باك أو الاسترداد النقدي:

هناك بعض الخطوات الاساسية البسيطة التي يجب عليك اتباعها حتي تتمكن من تفعيل خدمة الكاش باك داخل موقع يجني والتأكد التام من تسجيل نسب الأرباح الخاصة بكل عملية شراء مثل بعض الخطوات التالية :

أولا إنشاء حساب جديد في موقع يجني من خلال حسابك على الفيس بوك أو البريد الالكتروني.

ثانيا سوف تحصل على خمس دولارات هدية ترحيب بعد التسجيل يمكنك سحبها نقداً؟

ثالثا يصبح حسابك جاهز للتعامل مع خلاله مع المتاجر الالكترونية المختلفة وبدء احتساب نسب الأرباح الخاصة بك.

رابعا عليك زيارة المتاجر الالكترونية المفضلة اليك من خلال قوائم المتاجر والعروض المعروضة داخل موقع يجني.

ابحث بعد ذلك عن العروض الراغب في الحصول عليها داخل موقع يجني لمتجرك المفضل.

تأكد من الدخول إلى المتجر من خلال موقع يجني وصفحة التحويل حتى يتم التأكد من احتساب نسب الربح داخل محفظتك في موقع يجني.

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