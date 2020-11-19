استشاري: السهر من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن

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قال الدكتور وليد عبد الفتاح، استشاري التغذية العلاجية وتنسيق القوام، إن كلمة السر لخفض الوزن هي الاستماع إلى الطبيب المختص، مضيفًا أن السهر وتناول الطعام ليلًا من الاسباب الرئيسية لزيادة الوزن، معقبًا: "المفروض ما نعديش الساعة الواحدة صباحًا في السهر، والاستيقاظ مبكرًا لتناول الفطار"

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن زيادة الوزن قد تؤثر على المفاصل، لذلك هناك ضرورة لتنشيف الدهون، من خلال اتباع نظام غذائي يزيد من الحرق بدون ممارسة الرياضة.

ولفتت إلى أن الوصول إلى وزن مثالي يكون من خلال إلى تقليل نسبة الدهون للنسبة الطبيعية، وهذا الأمر مرتبط بنشاط وسن ونوع كل شخص.

وأشار إلى أن الدهون مرض وعدو لكل شخص، وهناك ضرورة لخفض هذه الدهون بلا رجعة، من خلال زيادة معدل الحرق، وهناك أجهزة تقوم بهذا الأمر بالتزامن مع نظام غذائي مت

