محافظ بني سويف: تلقينا 113 ألف و337 طلب تصالح في مخالفات البناء

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صرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، بإن العدد الإجمالى لطلبات التصالح وصل إلى 113 ألف و337 طلبًا، وذلك بعد أن تقدم246 مواطنا، اليوم الخميس، بطلبات تصالح في مخالفات البناء.



وأكد المحافظ، في بيان له، على استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، "بما فيها يومي الجمعة والسبت" لتلقي طلبات المواطنين، خاصةبعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا لتنتهى في 30 نوفمبر 2020م.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

