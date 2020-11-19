السياحة والآثار: غلق 7 مراكز غوص في البحر الأحمر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بالغلق الاداري لعدد سبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أنه تم ايفاد لجان للتفتيش علي مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، والتي رصدت خلال عملية التفتيش والفحص مخالفات لعدد سبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية من بينها كيانات غير شرعية تزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص من الوزارة.

يأتي هذا في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، وبضوابط السلامة الصحية المعتمدة.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضي منصور يطلق تصريحا جديدا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ 17 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ يوم

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ ساعة الا ربع

حقيقة إصابة محمد هاني وأيمن أشرف مع المنتخب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ ساعة الا ربع

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:34 م

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

06:33 م

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»