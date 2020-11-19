السياحة والآثار: غلق 7 مراكز غوص في البحر الأحمر

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أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بالغلق الاداري لعدد سبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء.



ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أنه تم ايفاد لجان للتفتيش علي مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، والتي رصدت خلال عملية التفتيش والفحص مخالفات لعدد سبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية من بينها كيانات غير شرعية تزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص من الوزارة.



يأتي هذا في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، وبضوابط السلامة الصحية المعتمدة.