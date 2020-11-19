رئيس أتلتيكو مدريد يتحدث عن عودة جريزمان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ألمح إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني إلى إمكانية عودة نجم الفريق السابق الفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة الحالي إلى صفوف الروخيبلانكوس مرة أخرى.

وقال سيريزو في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية:" عندما رحل جريزمان أخبرته أنني أتمنى من كل قلبي أن يعاملوه ويحبوه كما كان في أتلتيكو مدريد لكنه وجد برشلونة في وضع صعب".

وعن إمكانية عودة جريزمان الى أتلتيكو مدريد، قال سيريزو:" الحياة تأخذ الكثير من المنعطفات، هناك من رحل وعاد".

وعن جواو فيليكس، علق سيريزو قائلاً:"كان مطلوباً في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وضعنا رهاناً كبيراً عليه لأنه يمكن أن يكون نقطة مهمة جداً في مستقبل أتلتيكو مدريد".

واختتم سيريزو تصريحاته قائلاً:"أثق أن سواريز بإمكانه تسجيل ما بين 20 و 25 هدفًا خلال الموسم لكن سواريز وعدة لاعبين آخرين لن يكونوا قادرين على اللعب ضد برشلونة يوم السبت القادم".

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