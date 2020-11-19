مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ





تواصل مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، مع إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال الساعات الماضية من أجل تجديد الرغبة في التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الفريق، بالانتقالات الصيفية الجارية.





وكان بيراميدز قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع الشيخ خلال الأيام الماضية، في صفقة تبادلية تقضي بانتقال محمد فاروق إلى المارد الأحمر.





وجاء رفض بيتسو موسيماني المدير الفني، التعاقد مع نجم القلعة الحمراء السابق، بسبب كبر سنه وعدم الحاجة الفنية إلى خدماته، لتعطل الصفقة.





وعرض بيراميدز على القلعة الحمراء، مؤخرًا التعاقد مع إيريك تراوري مهاجم الفريق، بدلًا من فاروق لإنقاذ التعاقد مع الشيخ في الموسم الجديد.





ولاقى عرض بيراميدز ترحيب من مسؤولو النادي الأهلي، ولكن تم إرجاء الملف لحين عرضه على بيتسو موسيماني المدير الفني، وحسم أمره سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عن الصفقة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.



