الأحد.. آداب عين شمس تستضيف حملة ١٠٠ مليون صحة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تستضيف كلية الآداب بجامعة عين شمس "حملة ١٠٠ مليون صحة للامراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدي" بدءا من الأحد القادم ٢٢ نوفمبر  وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأ.د مصطفى مرتضى عميد الكلية،وإشراف أ.د رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح أ.د مصطفى مرتضى إن استضافة الكلية ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للحملة يأتى في إطار المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية والمبادرات الوطنية التي تعود بالنفع على المجتمع وتصب في صميم الدور المجتمعي للكلية، وتنفيذا للخطة التي رسمتها رئاسة الوزراء لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة وتخصيص كل الإمكانيات الطبية لعلاجه. 

وأكدت أ.د رشا الديدي وكيلة على أن الحملة تستمر لمدة ٤ أيام وتستهدف الكشف على الطلبة (علي الا يقل عمرهم عن١٩ سنة ) وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضافت أ.د رشا الديدى أن الحملة تستهدف أيضا توقيع الكشف الطبي على الفتيات والسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي حتى يتسنى العلاج المبكر للحالات إن وجدت واكتشاف الحالات المصابة بالأمراض المزمنة وتوجيهها للعلاج المناسب وإرشادها لاتباع الأنظمة الصحية والغذائية التى توصي بها وزارة الصحة المصرية وفقا لتعليمات منظمة الصحة والغذاء العالمية.

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