الحسيني رئيسا لمباحث مرور القليوبية

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أصدر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، اليوم الخميس، حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث بالمحافظة.



وتضمنت الحركة تعيين المقدم مروان الحسيني رئيسا لمباحث المرور بالقليوبية، والعقيد ناصر الجمال من نائب مأمور مركز كفر شكر إلى مأمور قسم قها، ونقل الرائد محمد السعيد من رئيس مباحث قسم ثاني بنها إلى الأدلة الجنائية.