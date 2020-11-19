انطلاق فعاليات مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل بجامعة حلوان

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افتتحت اليوم فعاليات مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY والذي أطلقه مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز.



وأعرب الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن بالغ سعادته لانطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلي إتاحة فرصة للطلاب لاستغلال فترة دراستهم وإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث تقدم الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب مهارات عملية ومعرفية.



وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز أن المشروع يأتى في إطار توجه مركز التطوير الوظيفي CDC ليكون ميزة نوعية لخريجي جامعة حلوان توفرها له الجامعة بجانب الدراسة الأكاديمية لتنمية مهاراته، وصقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل الحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبري الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.



هذا وقد تم اطلاق مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY عقب قرار مجلس الجامعة بالموافقة ليكون المشروع مستمر حتى يحقق الإفادة لجميع طلاب جامعة حلوان.



ويقدم المشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.



وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.



جدير بالذكر أن مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان يقدم دورات تدريبية اخري للطلاب منها مهارات الاتصال والتواصل الفعال، مهارات العمل الجماعي وفرق العمل، وبرنامج ابدأ مشروعك الخاص، كما يقدم المركز دورات تدريبية تخصصية في مهارات اللغة الإنجليزية المستخدمة لسوق العمل.

