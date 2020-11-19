سمسطا يفوز على القيس وديا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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حقق الفريق الكروي الأول بمركز شباب سمسطا الفوز بهدفين نظيفين على ضيفه شباب القيس وذلك في إطار لقاء ودي جمع بين الفريقان اليوم بملعب سمسطا استعدادا للموسم الجديد.

وجاء هدفى سمسطا عن طريق الثنائى أحمد رمضان، وعادل نور.

وخلال اللقاء حرص علي حسن، المدير الفنى لسمسطا على إشراك العديد من اللاعبين بهدف الإطمئنان على جاهزية الفريق بدنيا وفنيا خلال المرحلة المقبلة.

وكان سمسطا قد أعلن عن ضم محمود سيد "راندي"، حارس مرمى ديروط وذلك في صفقة إنتقال حر لمدة موسم وذلك للمشاركة بصفوف الفريق بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.


كما نجح مسوؤلى سمسطا في ضم عادل نور، لاعب بني سويف، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأيضا ضم أحمد عبد الحافظ، لاعب الواسطى والمرج.

سمسطا الرياضى نجح في إقتناص بطاقة الصعود للقسم الثانى عقب تصدره للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث برصيد 48 نقطة في إنجاز تاريخي للفريق، ليصبح ثالث فريق ممثلا عن محافظة بني سويف بدوري القسم الثاني عن مجموعة الصعيد.

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