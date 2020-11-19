صندوق النقد الدولي: مسار تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال صعب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
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قالت كريستالينا جورجيفا" في مدونة عبر موقع صندوق النقد قبل قمة انعقاد العشرين، اليوم الخميس، إن الدول بدأت في التعافي من أعماق أزمة كورونا، لكن عودة ظهور العدوى في العديد من الاقتصادات تظهر مدى صعوبة هذا الانتعاش، وعدم اليقين به.

وأضافت جورجيفا أن البيانات تؤكد استمرار التعافي العالمي، لكن هناك تباطؤ في الزخم في الاقتصادات التي ينتشر فيها الوباء مرة أخرى.

وأوضحت مديرة صندوق النقد: "بعبارة أخرى، في حين أن الحل الطبي للأزمة بات يلوح في الأفق، فإن مسار التعافي الاقتصادي أمامنا لا يزال صعبًا وعرضة للنكسات".

وأشارت جورجيفا إلى أن احتواء الفيروس بشكل أسرع من المتوقع أو تطوير علاجات أفضل سيسمح بعودة أسرع إلى النشاط الطبيعي، ويحد من الندوب الاقتصادية، التي خلفها الوباء.

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