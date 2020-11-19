"تحيا مصر" عن أكبر قافلة مساعدات: "هنغطي مصر كلها" (فيديو)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هشام خليفة، مدير برنامج الدعم الاجتماعي في صندوق تحيا مصر، إن الصندوق أطلق اليوم أكبر قافلة مساعدات تتضمن مجموعة كبيرة من المساعدات الإنسانية.

وأشار "خليفة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن القافلة ستتحرك إلى الـ 27 محافظة، وستخدم مليون أسرة، معلقا: "هنغطي كل محافظات الجمهورية حتى نصل للفئات الأولى بالرعاية".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، إن صندوق "تحيا مصر" يعمل على توفير حياة آمنة للمواطنين خاصة في ظل أزمة كورونا، معلنًا إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش فاعليات إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن صندوق "تحيا مصر ساهم في نواحي اجتماعية وخدمية متنوعة واستطاع اثبات مكانته في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم وغيره.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن استراتيجية الدولة تجعلنا نطمح نحو تحقيق مزيد من الانجازات وابتكار حلول مرنة للمشكلات.

ووجه، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته لهذه الاحتفالية، موجهًا الشكر لكل من ساهم في الإعداد لها.

وأطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تجول رئيس الوزراء أمام الشاحنات والسيارات المبردة، لتوزع على كل محافظات الجمهورية.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم القافلة قائلا: "حاجة جميلة وتفرح".

وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وثلاجة، حيث تعد أكبر قافلة إنسانية في العالم، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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