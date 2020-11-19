انفراد.. ياسر عبدالواحد يتقدم بإستقالته من قيادة المنصورة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements
تقدم ياسر عبدالواحد، المدير الفني للفريق الأول بنادي المنصورة بإستقالته شفهيا عن قيادة الفريق وابلغ اللواء عبدالرؤوف أبو شعيشع، وليد خطاب دون إبداء أسباب لذلك.

وتعادل المنصورة وديا اليوم على ملعبه أمام ضيفه بيونيرز أحد فرق القسم الثالث سلبيا في تجربة أثارت الكثير من الشكوك حول مستقبل الفريق وتحديدا خلال المواجهات الرسمية المقبلة بالقسم الثانى.

ويذكر أن ياسر عبدالواحد تولى القيادة الفنية للمنصورة من الموسم الماضي ضمن منافسات مجموعة بحري بالقسم الثاني.

ويستعد المنصورة لبداية الموسم الجديد حيث من المقرر أن يفتتح مبارياته بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى حينما يستضيف بيلا على ستاد المنصورة الأربعاء المقبل.

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ يوم

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة

حقيقة إصابة محمد هاني وأيمن أشرف مع المنتخب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

06:34 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

04:30 م

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»