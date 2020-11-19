خاص ل"الفجر الرياضى" : ياسر عبدالواحد يتقدم بإستقالته عن قيادة المنصورة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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مازالت المشاكل تحاصر عملاق الدلتا فريق المنصورة قبل أيام قليلة عن بداية الموسم الجديد بالقسم الثانى بعدما أبلغ المدير الفنى للفريق الأول بالنادى ياسر عبدالواحد بعض أعضاء مجلس إدارة النادي برحيله عن قيادة الفريق.

وأبلغ " عبدالواحد " شفهيا كلا من اللواء عبدالرؤوف أبو شعيشع و وليد خطاب رحيله عن الفريق دون إبداء أسباب لذلك.

وكان فريق المنصورة قد تعادل وديا اليوم على ملعبه أمام ضيفه بيونيرز أحد فرق القسم الثالث سلبيا فى تجربة أثارت الكثير من الشكوك حول مستقبل الفريق وتحديدا خلال المواجهات الرسمية المقبلة بالقسم الثانى.

ويستعد المنصورة لبداية الموسم الجديد حيث من المقرر أن يفتتح مبارياته بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى حينما يستضيف بيلا على ستاد المنصورة الأربعاء المقبل.

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