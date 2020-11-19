كريم طارق: طريق المنتخب بات ممهدًا.. ولم أشاهد جماهير إلا في مباراة الاتحاد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن فترة الإيقاف بسبب انتشار فيروس كورونا، كانت الأفضل بالنسبة له.

وقال طارق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فترة كورونا هي أكثر الفترات التي فرقت معي بشكل كبير، كنت بتمرن بشكل مميز خلال هذه الفترة، وكنت في بعض الأوقات أذهب إلى النادي أتدرب منفردًا، وشعرت أن تعبي لم يضيع بعد عودتنا للملاعب".

وكشف أنه ذهب لاختبارات الزمالك وإنبي في بداية مسيرته، وبدأ مشواره في كرة القدم بقطاع الناشئين بنادي إنبي لمدة 4 سنوات.

وتابع، "دخول لاعبين من خارج الأهلي والزمالك في قوام المنتخب خلال الفترة الأخيرة، أعطى الأمل للاعبين في مصر بأن من يجتهد سيحصل على فرصة".

وواصل، "أشارك في الدوري المصري منذ أكثر من 8 سنوات، ولم ألعب إلا مباراة واحدة فقط في تواجد جماهيري، وكانت أمام الاتحاد السكندري".

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