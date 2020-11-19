تراجع أسعار الغاز الطبيعي مع زيادة المخزون الأمريكي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 31 مليار قدم مكعب لتصل إلى 3958 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 22 مليار قدم مكعب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بحو 293 مليار قدم مكعب مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وعانت أسعار الغاز الطبيعي من خسائر قوية مؤخراً مع تكهنات بتراجع الطلب لأغراض التدفئة مع اعتدال الطقس في الولايات المتحدة رغم دخول فصل الشتاء.

وبحلول الساعة 3:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم ديسمبر بنسبة 6.1 بالمائة إلى 2.54 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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