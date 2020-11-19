الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعديل عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، للحفاظ على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وكلف بيبو بناءً على توصية من لجنة التخطيط، أمير توفيق مدير التعاقدات بالتفاوض مع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المنتهية إعارته إلى الجونة، لتعديل عقده.

ويسعى المارد الأحمر، توقيع عقد جديد مع اللاعب الشاب لمدة 5 مواسم مقبلة، خاصةً أنه أصبح من المواهب الفذه، وبات عنصر أساسي في المنتخب الوطني الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ومن المنتظر أن يعقد توفيق جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، للحصول على توقيعه بالعقد الجديد، ورفع راتبه السنوي إلى 4 ملايين جنيه تزيد 100 ألف عن كل موسم.

وظهر اللاعب في مقر النادي بالتتش اليوم الخميس، عقب نهاية إعارته إلى الجونة بصفة رسمية، ولم يتم التوصل لأي اتفاق حتى هذه اللحظة لتجديد الإعارة.



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