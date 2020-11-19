رمضان عبدالرازق: الدفاع عن النبى لا يكون بالسب والشتم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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استنكر الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، دفاع البعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فى قضية الرسوم المسيئة بالسب والشتم.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: " أهل الجنة كل هين لين سهل قريب من الناس، وأهل النار كل عتل جعزري جواظ مستكبر شنزير فحاش".

وأضاف "عبد الرازق"، أن الشنزير الفحاش هو كثير السب، وهو من أهل النار وأبعد الناس عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-.

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أعلنت نقابة الأشراف برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إطلاق حملة "نبي الرحمة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضد الحملات المسيئة التي نشرت مؤخرا بإحدى المجلات الفرنسية.

وقال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن حملة "نبي الرحمة" ستكون إلكترونية للتوعية بأخلاق خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرته الطيبة الحسنة، وكيفية معاملته حتى لغير المسلمين، في ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

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وأكد نقيب السادة الأشراف، أن حملة "نبي الرحمة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تتضمن التذكير ببعض صفات الرسول وأخلاقه وتعاليمه الكريمة التى نقلها لنا صحابته الكرام فى السيرة النبوية أو من خلال الأحاديث الشريفة.

وأدانت نقابة الأشراف، على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، بأشد العبارات إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بإحدى المجلات الفرنسية.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن نشر رسوم مسيئة للإسلام والمسلمين تغذي ثقافة الكراهية والعنف، وتثير استفزاز المسلمين في شتى بقاع الأرض، وسبببا لممارسة الإرهاب ضدهم.

ودعا نقيب السادة الأشراف، إلى إصدار تشريع يجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية.

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