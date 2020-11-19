عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:33 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وسقط قفشة متأثرًا بإصابة قوية خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق اليوم، ليقوم الجهاز الطبي بالتدخل من أجل إسعافه، وأجرى له غرزة واحدة بموضع الإصابة.

ويعاني الأهلي، خلال الساعات الماضية من كثرة الإصابات، حيث تعرض جونيور أجايي للإصابة أمس، بينما أثبتت التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد إصابة كهربا وحمله للفيروس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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