رئيس رابطة الدوري الألماني ينتقد إقامة المباريات الدولية وسط تفشي وباء كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
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انتقد كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إقامة مباريات المنتخب الألماني وسط وباء فيروس كورونا، لأن اللاعبين المصابين غابوا عن مباريات أنديتهم فور عودتهم من مهمتهم الدولية.

وقال في عامود في نسخة مجلة "كيكر" الألمانية الصادرة اليوم الخميس :" لنقولها بشكل واضح: الموقف الحالي غير مقبول من وجهة نظر الأندية وروابط الدوريات".

وأضاف :"مواقف خطيرة مختلفة في الملاعب، قواعد رسمية ومفاهيم نظافة مختلفة، والتي يتم تنفيذها بدقة شديدة اعتمادا على الدولة والاتحاد- كما هو الحال في ألمانيا أو في البطولة النهائية لدوري أبطال أوروبا - ولكن في بعض الأحيان بشكل أقل صرامة".

وقال سيفيرت :"الرحلات لخوض المباريات الدولية يجب ألا تعرض العمليات في كرة القدم الاحترافية للخطر. يجب على الاتحادات أن تزن بشكل عاجل كيفية عمل الأشياء في مباريات دولية معينة".

وأصبح الثنائي مارين بونجراتشيتش لاعب فولفسبورج، وهوانج هي تشان، لاعب لايبزج، أحدث لاعبان يغيبان عن مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع منتخبيهما الوطنيين.

وغاب لاعبون آخرون مثل أندري كراماريتش لنفس السبب في جدول مباريات دولية مزدحم والذي شهد سفر الفرق ولعب ثمان مباريات خلال الفترة من أيلول/سبتمبر حتى أمس الأربعاء.

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