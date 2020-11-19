أمطار تصل للقاهرة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال الصعيد.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

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