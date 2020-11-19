مدير البحوث الإقليمية بالفيوم يكرم موظفين معمل صحة الحيوان على التعاون المشترك

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كرم الدكتور سامح عبده، مدير محطة البحوث الإقليمية بمحافظة الفيوم، الدكتور احمد اسماعيل عبد التواب، والدكتورة هالة رجب خليل علي، معمل صحة الحيوان بالفيوم، على التعاون المشترك مع محطة البحوث الإقليمية بالفيوم ومعاونتكم في برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم.



حيث أشار مدير البحوث قد اثبتم بدون ادنى شك مدى اخلاصكم في عملكم واظهرتم ما تتمتعون به من امانة في عملكم، فانتم لا تدّخرون اي جهد للقيام باعمالكم على أكمل وجه، فاقل ما يقال لكم شكرا لكل ما قدمتوه وتعاونكم معنا

اهديكم كل معاني الحب والتقدير لاجل ما قمتم به من عمل تستحقون الثناء عليه، فانا اشعر بالفخر اننا نتعاون معكم فقد وصلتم الى اعلى مراتب النجاح، وهذا لم يكن ليتحقق بدون عملكم.

