قنا يواصل صفقاته القوية ويضم حسين ابراهيم لاعب دجله

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
واصل الجهاز الفني لفريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم المدير الفني للفريق إبرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ونجح في الحصول علي خدمات حسين ابراهيم ،لاعب نادي وادي دجلةو كوكاكولا السابق،في صفقة انتقال حر للاعب لمدة موسمين

يذكر أن حسين ابراهيم من أبرز لاعبي خط الوسط،وسبق له اللعب الأندية وادي دجلة كوكاكولا ، ليأتي تعاقده مؤخرا مع نادي قنا الرياضي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن فريق نادي قنا أبرم أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، أبرزها مصطفي شنط لاعب أسوان والجونة والتعدين، ومحمد الامير مهاجم شباب بداوي، ومحمد عامر حارس الشمس، اسلام محمد مهاجم نادي أسوان السابق، ومحمد سيد نوبة لاعب الزهراء، ومحمد جمال لاعب مدافع العبور، كما نجح في التجديد لقائد الفريق محمود شكري

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ نصف ساعة

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 5 ساعات

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ يوم

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حقيقة إصابة محمد هاني وأيمن أشرف مع المنتخب

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

06:34 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

04:30 م

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»