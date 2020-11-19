بهذه الكلمات.. يوسف الشريف ينعى وفاة فايق عزب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرص الفنان يوسف الشريف على نعي الفنان فايق عزب الذي رحل عن عالمنا اليوم.

ونشر يوسف صورة للراحل عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : إنا لله وإنا إليه راجعون ، البقاء لله فى وفاة الفنان فايق عزب ، اسكنه الله فسيح جناته والهم أهله الصبر والسلوان.

ورحل عن عالمنا اليوم الفنان فايق عزب، وذلك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 77 عاماً.

وكان الفنان فايق عزب قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في توقف حركة يده ورجله، وبعد إجراء العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.
وكانت آخر أعمال الفنان فايق عزب الدرامية مسلسل"الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف.

أخبار تهمك

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ نصف ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ نصف ساعة

حقيقة إصابة محمد هاني وأيمن أشرف مع المنتخب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ يوم

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

06:34 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

04:30 م

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»