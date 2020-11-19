إيمان العاصي تشوق جمهورها لفيلمها الجديد "عمار"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شوقت الفنانة إيمان العاصي جمهورها لفيلمها الجديد "عمار" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إيمان البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : انتظروا العرض العالمي الأول لفيلم عمار ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42 قريباً.

وتابعت : مبسوطة جداً لإختيار فيلم عمار لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته 42 يارب يعجبكم.

وتدور أحداث فيلم الرعب "عمّار" حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركتي Nilewood وShofha، وتتولى شركة MAD Solutions مهام تسويقه.

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ يوم

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ نصف ساعة

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة إصابة محمد هاني وأيمن أشرف مع المنتخب

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

06:34 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

04:30 م

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»