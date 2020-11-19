تعرف على بداية عرض مسلسل "إلا أنا" حكاية "أول السطر" ل درة

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ستعرض حكاية حديدة من مسلسل "إلا أنا" ، تسمى "أول السطر" وبطلته الفنانة درة، بدءًا من بعد غد السبت 21 نوفمبر، على قناتي dmc وdmc دراما.





تعد حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.







يضم مسلسل "إلا أنا" في البداية 6 حكايات، هي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، "أمر شخصي" بطولة شيري عادل، "ضي القمر" بطولة كندة علوش، "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، " ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور وكانت الحكاية السابعة .





