تعرف على بداية عرض مسلسل "إلا أنا" حكاية "أول السطر" ل درة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements



ستعرض حكاية حديدة من مسلسل "إلا أنا" ، تسمى "أول السطر" وبطلته الفنانة درة، بدءًا من بعد غد السبت 21 نوفمبر، على قناتي dmc وdmc دراما.


تعد حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.



يضم مسلسل "إلا أنا" في البداية 6 حكايات، هي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، "أمر شخصي" بطولة شيري عادل، "ضي القمر" بطولة كندة علوش، "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، " ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور وكانت الحكاية السابعة .


أخبار تهمك

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ ساعة و نصف

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

حقيقة إصابة محمد هاني وأيمن أشرف مع المنتخب

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

06:34 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

04:30 م

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»