حقيقة إصابة محمد هاني وأيمن أشرف مع المنتخب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
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رد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على إصابة لاعبي الأهلي والزمالك في مباراتي توجو الماضيتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واكد ابو العلا على سلامة جميع لاعبي الأهلي والزمالك الذين شاركوا مع المنتخب ولم يتعرض أي لاعب للإصابة.

وقال أبوالعلا في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن محمد هاني وأيمن أشرف سيكونان جاهزان لنهائي أفريقيا أمام الزمالك ، بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك سيكون جاهز هو الأخر لمواجهة الأهلي المرتقبة المقرر لها 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة.

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