أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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رفض السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كافة العروض التي وصلت إلى لإدارة القلعة الحمراء لإعارة اللاعب من أندية تلعب بالدوري المصري وبائت كلها بالفشل.

ورفض بادجي عرض الاتحاد السكندري الذي كان يتمسك بضم اللاعب، وذلك في الوقت الذي رفض اللاعب السنغالي كل العروض التي تصل النادي للإعارة داخل مصر، ويصر على الخروج في صفقة بيع نهائي خارج مصر أو الاستمرار مع الفريق.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، أن لجنة التخطيط للكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، اجتمعت مع اللاعب ووكيله أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ولكن موقف اللاعب لا يتغير ولا يبدي أي مرونة في التفاوض.

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