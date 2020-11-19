أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

رفض السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كافة العروض التي وصلت إلى لإدارة القلعة الحمراء لإعارة اللاعب من أندية تلعب بالدوري المصري وبائت كلها بالفشل.





ورفض بادجي عرض الاتحاد السكندري الذي كان يتمسك بضم اللاعب، وذلك في الوقت الذي رفض اللاعب السنغالي كل العروض التي تصل النادي للإعارة داخل مصر، ويصر على الخروج في صفقة بيع نهائي خارج مصر أو الاستمرار مع الفريق.



