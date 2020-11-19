رمضان عبدالمعز: يجوز التهنئة بالأعياد الاجتماعية وعيد الميلاد

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، أنه يجوز التهنئة بالأعياد الاجتماعية وعيد الميلاد بالنسبة إلى المسيحيين.

أضاف عبد المعز في برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه مع الشيخ خالد الجندي على قناة dmc، اليوم الخميس، أن التهنئة في المناسبات ليست تحت بند الحلال والحرام لأنها اجتماعية.









من جهته، قال الشيخ خالد الجندي، إن هناك مشكلة في الوعي لأن العيد له معنيين الأول اصطلاحي والثاني لغوي، والأخير بابه واسع جدًا لأنه يمكن أن يقال لشخص ما "أنت دخلتك علينا عيد"، ولكن بالمعنى الشرعي هناك عيدين فقط وهما عيد الفطر وعيد الأضحى.









لفت إلى أن هناك أعياد لا علاقة لها بالمصطلح الشرعي مثل عيد تحرير سيناء أو عيد العمال أو حتى أعياد الميلاد، وهي تكون سعادة بنعمة الله على الشخص، مؤكدًا أنها ذكرى تستحق الاحتفال، بل أنها أعياد مهمة جدًا.

مزح الجندي بقوله: "إن هناك أعياد لو تم نسيانها يمكن أن ينال الرجل الشهادة، مثل عيد زواجه".



