عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب فى هذا الموعد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان محمد رجب عن موعد عرض مسلسله الجديد "ضربة معلم"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد رجب صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "ضربة معلم"، وعلق عليه قائلاً:" توكلنا علي الله، السبت ٢١ نوفمبر 8 مساءً علي CBc".

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب مشاركته في مسلسل "الأخ الكبير" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

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