تعرف على موعد حفل أم كلثوم في قصر عابدين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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يستضيف قصر عابدين بالقاهرة، حفل كوكب الشرق "أم كلثوم" باستخدام تقنية الهولوجرام، لتغنى بجانب الأوركسترا، وذلك غدا الجمعة على مدار ثلاثة أيام.

ويعد الحفل واحداً من سلسلة حفلات تقدم بتقنية الهولوجرام للسيدة أم كلثوم في عدد من الدول العربية منها الإمارات، ومصر، والكويت، والأردن، ولبنان، والعراق، وتتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد يعطى صورة طبيعية لها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعورا مرئيا ومسموعا بوجود كوكب الشرق على المسرح.



أنعم الملك فاروق الأول عام 1944 على أم كلثوم بنيشان الكمال من الدرجة الثالثة والذي يصبح لقبها بموجبه "صاحبة العصمة" وبذلك يكون لها ما لأميرات العائلة المالكة وزوجات رؤساء الوزارة من امتيازات، وقد كانت سابقة لم تتكرر في الحقبة الملكية مع نساء من طبقة عوام الفلاحين والتي تنتمي إليها كوكب الشرق أم كلثوم، فتوجهت أم كلثوم ولفيف من الموسيقيين، بصفتها نقيبتهم، إلى قصر عابدين لتسجيل شكرها والنقابة على اللفتة الملكية.


قامت أم كلثوم عام 1945 بالغناء في قصر عابدين بمناسبة الاحتفالات بإنشاء الجامعة العربية اغنية "زهر الربيع" و "غنيلي شوي" .

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