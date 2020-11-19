البورصة الأمريكية تتراجع خلال التعاملات اليوم الخميس

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الخميس، مع زيادة ضغط إصابات كورونا المتزايدة في الولايات المتحدة على آمال لقاح الوباء.

وأظهرت النتائج الأولية للقاح كورونا الذي تطوره جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" أنه آمن، ويؤدي إلى استجابة مناعية مماثلة بين كافة البالغين.

في حين أعلن "بيل دي بلاسيو" عمدة نيويورك بالأمس، أن المدارس العامة في المدينة ستنتقل إلى التعلم عن بعد فقط في سبيل الحد من تزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات في الأسبوع الماضي، لأول مرة في 5 أسابيع.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة، أو ما يعادل 183 نقطة، ليسجل 29254.4 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى 3548.7 نقطة، في حين هبط "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 11786.5 نقطة.

أخبار تهمك

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد في يناير المقبل

منذ ساعة

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

أرتيتا: لا تسألوني عن أوزيل مجددا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

مركز شباب تلا يفوز على ميت خلف ودياً

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق في الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

02:29 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»