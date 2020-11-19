البورصة الأمريكية تتراجع خلال التعاملات اليوم الخميس

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الخميس، مع زيادة ضغط إصابات كورونا المتزايدة في الولايات المتحدة على آمال لقاح الوباء.





وأظهرت النتائج الأولية للقاح كورونا الذي تطوره جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" أنه آمن، ويؤدي إلى استجابة مناعية مماثلة بين كافة البالغين.





في حين أعلن "بيل دي بلاسيو" عمدة نيويورك بالأمس، أن المدارس العامة في المدينة ستنتقل إلى التعلم عن بعد فقط في سبيل الحد من تزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات في الأسبوع الماضي، لأول مرة في 5 أسابيع.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة، أو ما يعادل 183 نقطة، ليسجل 29254.4 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى 3548.7 نقطة، في حين هبط "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 11786.5 نقطة.