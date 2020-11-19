نجم الأهلي ينتظم في التدريبات بعد عودته من الإعارة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأنهى شريف إعارته إلى نادي إنبي حيث قرر موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودته لصفوف النادي الأحمر بعدما تألق بشكل لافت للنظر مع الفريق البترولي.

واحتل محمد شريف المركز الثاني في هدافين الدوري الممتاز للموسم المنقضي برصيد 14 هدفًا خلف عبد الله السعيد الذي توج بلقب الهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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