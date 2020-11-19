صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ينتظمون في مران الأهلي غدًا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن ثلاثي الفريق العائد من فترة الإعارة، ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الجمعة.

وأشار مدير الكرة إلى أنه اجتمع بالثلاثي العائد من فترة الإعارة قبل انطلاق مران الأهلي مساء اليوم؛ بالإضافة إلى اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق معهم.

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني حدد برنامجًا تدريبيًّا للثلاثي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر صلاح محسن الأهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 8 دقيقة

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

مركز شباب تلا يفوز على ميت خلف ودياً

منذ نصف ساعة

أرتيتا: لا تسألوني عن أوزيل مجددا

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ يوم

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد في يناير المقبل

منذ ساعة و 8 دقيقة

صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق في الأهلي

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

عبد الحفيظ: موسيماني حسم عودة 4 لاعبين معارين للأهلي

سيد عبد الحفيظ يعلن عودة رباعي الأهلي المعار

الأهلي يُعلن أسماء العائدين من الإعارة في الموسم المقبل

الأهلي يُبلغ ناصر ماهر بالعودة

عاجل.. انتهاء جلسة حسم الملفات الشائكة بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

02:29 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»