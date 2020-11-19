أجاي يكتفي بجلستي علاج طبيعي و"جيم" على هامش مران الأهلي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اكتفى النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جلستي علاج طبيعي و«جيم»، على هامش مران الفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان أجايي قد تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، وخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران.

ويقوم أجايي بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة أبوقير في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

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