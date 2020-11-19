تعرف على موعد انتظام علي معلول في مران الأهلي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن التونسي علي معلول، لاعب الفريق، سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده وخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة الكأس.

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