جيرالدو ينتظم في مران الأهلي غدًا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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ينتظم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق غدًا، وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وخاض منتخب أنجولا مواجهتي الكونغو الديمقراطية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون ٢٠٢٢.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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