بالتفاصيل.. 8 مواصفات للمقاتلة الشبح F-35

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:08 م
طائرات إف-35
طائرات "إف-35"
وكالات
Advertisements

توصف طائرة المقاتلة طرازF-35  التي تطورها شركة "لوكهيد مارتن" بأنها مقاتلة من الجيل الخامس، فما هو معيار الانتماء للأجيال ومتى بدأ هذا التصنيف وماذا يعني في عالم المقاتلات؟

 

 بدأ إطلاق تصنيف وتحديد انتماء الطائرات المقاتلة إلى "أجيال" مع الطائرات دون الصوتية الأولى في نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع كل تقدم كبير في التكنولوجيا والقدرات، ينطلق "جيل"، حتى بلغنا حالياً الجيل الخامس.

 

وفي هذا السياق يُشار إلى الطائرة F-35 Lightning II كـ"مقاتلة من الجيل الخامس"، وهو ما يعني أنها أحدثت نقلت نوعية بالمقارنة مع الطائرات الحالية.

 

وتجمع هذه المقاتلة بين قدرات التسلل المتقدمة وسرعة الطائرات المقاتلة وخفة الحركة، بالإضافة لتجهيزها بالكامل لجمع المعلومات بفضل شبكات استشعار عن بعد.

 

تمثل مقاتلة F-35 الأسرع من الصوت والمتعددة الأدوار قفزة نوعية في قدرة الهيمنة على الهواء والقدرة على التواجد والبقاء في بيئات جوية معادية.

 

وطائرة F-35 مجهزّة بحزمة من أجهزة الاستشعار المتكاملة، هي الأقوى والأشمل من أي طائرة مقاتلة في التاريخ.

 

تسمح مقاتلة F-35 للطيارين باختراق أي منطقة من دون أن يتم رصدهم. وقد تم تصميم الطائرة F-35 مع وضع ساحة المعركة بأكملها في الاعتبار.

وتستطيع مقاتلة F-35 بمفردها حاليا الاضطلاع بتنفيذ المهام، التي كانت تقوم بها عادة عدة طائرات متخصصة مثل: القتال الجوي والقصف جو - أرض وعمليات الهجوم الإلكتروني والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

 

يذكر أن هناك 3 إصدارات من هذه المقاتلة الشبح متعددة الأغراض والقدرات. ولكل إصدار مزاياه الخاصة.

 

ونموذج F-35A مخصص للإقلاع والهبوط الاعتيادي وتكلفة المقاتلة الواحدة منه هي 148 مليون دولار أميركي. أما النموذج F-35B فهو للإقلاع القصير والهبوط العمودي، وتكلفته 251 مليون دولار للمقاتلة الواحدة. والنموذج F-35C فهو المخصص للخدمة من على متن حاملات الطائرات بنظام CATOBAR، وتصل تكاليف إنتاج المقاتلة الواحدة منها 337 مليون دولار.

 

مواصفات المقاتلة هي التالية:

عدد أفراد الطاقم: 1

قمرة قيادة: 1

الطول: 15.7 متر

السرعة القصوى: 1.6 ماخ (1930 كلم/ساعة)

المسافة بين جناحيها: 10.7 متر

نصف قطر الدائرة القتالية: 1135 كلم

المدى: 2220 كم بالوقود الداخلي

أقصى سعة للوقود: 8382 كلغ.

أخبار تهمك

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد في يناير المقبل

منذ ساعة و 8 دقيقة

أرتيتا: لا تسألوني عن أوزيل مجددا

منذ ساعة و 23 دقيقة

مركز شباب تلا يفوز على ميت خلف ودياً

منذ نصف ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 4 ساعات

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق في الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ يوم

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

02:29 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»