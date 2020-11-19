تعادل الألومنيوم و شبان قنا وديا

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فصل التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة فريق نادي الألومنيوم، أمام نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، التي أقيمت بينهما اليوم بملعب نادي الالومنيوم، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.



ونجح الجهاز الفني للالومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف في الدفع بجميع لاعبي الفريق، للوقوف على مستواهم قبيل انطلاق منافسات دوري القسم الثاني والمقرر انطلاقه يوم 26 نوفمبر الجاري، والتي يستهلها الفريق بمواجهة نادي الفيوم بنجع حمادي.



تقدم الألومنيوم في الشوط الاول بهدف عن طريق اللاعب سمير محسن، وتمكن شبان قنا من إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب حسن سعد.



ونجح الجهاز الفني للالومنيوم في ابرام 7 صفقات بضم كلا من علاء ماهر لاعب وسط مدافع الوطني السعودي، وابراهيم سعيد لاعب وسط نادي ديروط، وابو بكر محمد لاعب الإعلاميين، واحمد حمودي لاعب شبان قنا، وإيهاب محمد مدافع بترول أسيوط، وفاروق خالد لاعب وسط الداخلية،ومراد صبري مهاجم الاتصالات.





