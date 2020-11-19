السيسي يحضر اختبارات الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة وحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس ناقش عددًا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستوى الداخلي والخارجي.



واستمع الرئيس لمدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية خاصة المتعلقة بجهود الدولة للنهوض بمنظومة التعليم.