دراسة أمريكية توصي برفض بيع طائرات "إف- 35" إلى قطر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:01 م
طائرات إف-35
طائرات "إف-35"
وكالات
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دعت دراسة بحثية أمريكية، صناع القرار في واشنطن، إلى عدم بيع طائرات "إف- 35" إلى قطر، لكونها أكبر داعم للجماعات الإرهابية.

 

وحذرت الدراسة نفسها من أن الدوحة تتبع استراتيجية إقليمية معادية للولايات المتحدة وإسرائيل في وقت تستضيف فيه أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط؛ إذ تعد أكبر داعم للجماعات الإرهابية.

 

وشددت على أن حصول الدوحة على مقاتلة متعددة المهام في جميع الأحوال الجوية من طراز "إف- 35"، من شأنه أن يعزز قوة أعداء أمريكا بالشرق الأوسط، داعية إلى ضرورة إعلان الحكومة الأمريكية عدم بيعها لقطر.

 

وحذر مراقبون من أن تقييم المخاطر الأمنية لبيع طائرة "إف- 35" لقطر يبدو عاليا للغاية، في ظل تمتع الدوحة بقدرات استخباراتية محدودة، ما قد يؤدي في النهاية لحصول أعداء واشنطن على معلومات حساسة خاصة بالطائرة التي تعد أيقونة سلاح الجو الأمريكي.

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