جمهورية شبين يفوز على مركز شباب أبشيش ودياً

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين فوزا وديا على حساب فريق مركز شباب أبشيش بعشرة أهداف دون مقابل خلال المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، بملعب الجمهورية، الذي يستعد لدوري القسم الثاني.

سجل أهداف الجمهورية أكرم عبد ربه الوافد الجديد من كوكاكولا "3 أهداف" ومحمود مقلد هدفين، وهدف لكل من، طلبه محمد، وأحمد الشرقاوي، ويسري وحيد، ومصطفى شلبي، ومحمد أبو طالب.

ومن المقرر أن يلتقي جمهورية شبين غداً الجمعة مع فريق غزل شبين، ضمن برنامج الإعداد قبل إنطلاق المباريات الرسمية، يوم الأربعاء المقبل 25 نوفمبر.


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