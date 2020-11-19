مجددا.. طائرات "إف-35" بالإمارات تخيف أردوغان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:58 م
طائرات اف 35
طائرات اف 35
وكالات
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وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات "إف-35" المتطورة إلى الإمارات، بالمقابل ترفض واشنطن بيع هذا النوع من الطائرات للدوحة وتركيا، حيث ترى أنّ من شأن ذلك أن يهدد استقرار المنطقة، سيما وأنه يأتي لتعزيز قدرات المثلث القطري التركي الإيراني في تأجيج الأزمات، فضلاً عن العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس المُصنّفة إرهابية.

 

و الإمارات ثاني دولة في الشرق الأوسط تحصل على طائرات مقاتلة متقدمة بعد إسرائيل، بعد موافقة الكونجرس على صفقة البيع البالغة 10.4 مليار دولار.

 

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنغل الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بالصفقة التي "من شأنها أن تحدث تغييرا عسكريا كبيرا في الخليج".

 

وكان  قد كشف جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبيع الإمارات أحدث مقاتلاتها من طراز F-35، والتي ترفض الإدارة الأمريكية تسليمها تركيا رغم سداد قيمتها.

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