صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق في الأهلي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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ظهر الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي الأحمر بالجزيرة.

وجاء ظهور الثلاثي في مقر النادي الأهلي بعدما تم إبلاغهم من قبل مسؤولو النادي الأحمر بعودتهم إلى الفريق عقب نهاية إعارتهم.

ولعب صلاح محسن معارًا في يناير الماضي في نادي سموحة، فيما لعب ناصر ماهر لموسم كامل لنادي سموحة، أما أكرم توفيق فقضى الموسم المنقضي معارًا لنادي الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.



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